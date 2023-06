Sei mesi dopo ci risiamo: dall'estero hanno bussato alla porta della Fiorentina per. L'attaccante argentino ha chiuso la stagione con 14 gol e 5 assist tra tutte le competizioni. Il tallone d'Achille sono gli infortuni e i problemi fisici che gli hanno fatto saltare anche il Mondiale, ma quando sta bene fa spesso la differenza.. Le società interessate stanno monitorando la situazione, ma la Fiorentina ha già le idee chiare su come gestire le eventuali richieste.- Per il presidente Commisso il giocatore non è in vendita, vorrebbe tenerlo ancora a Firenze per dare continuità al progetto targato ancora Vincenzo Italiano. Quello di Gonzalez è un profilo internazionale che garantisce qualità ed esperienza alla squadra, gol e assist spesso decisivi anche per la cavalcata in Conference League fino alla finale con il West Ham. Arrivato nell'estate 2021 dallo Stoccarda per poco meno di 25 milioni di euro,- Il club ha massima fiducia nelle qualità del ragazzo e. Una conferma del fatto che per convincere Commisso a vendere il giocatore servirà una proposta superiore a quella ricevuta qualche mese fa, intorno ai 40 milioni se non oltre. Altrimenti Nico non si muove.