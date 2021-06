Il Milan è alla ricerca di un attaccante e sta passando in rassegna vari nomi, tra cui quello di Dusan Vlahovic. Il serbo resta il preferito perché perfettamente rispondente alla strategia aziendale. E’ stato il primo classe 2000 a segnare almeno 20 gol in A, ed è stato uno dei quattro nati a partire dagli anni 2000 ad aver centrato quota 20 (21 a fine stagione) in tutti i cinque principali tornei europei.Tuttavia, il giocatore è incuriosito dall’idea di farsi guidare da Rino Gattuso, nuovo allenatore viola. La valutazione della Fiorentina è altissima: almeno sessanta milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.