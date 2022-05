Oltre al caso Torreira, con il giocatore pronto a restare a Firenze senza però che i viola abbiano raggiunto un accordo economico con l’Arsenal, uno dei temi che tiene banco in casa Fiorentina è il futuro di Nikola Milenkovic. Il difensore centrale, che la scorsa estate ha rinnovato il contratto che lo lega al club gigliato per un’altra stagione, ha instaurato un particolare rapporto con Vincenzo Italiano e proprio questo feeling con il tecnico potrebbe decidere di continuare ancora la sua avventura in maglia viola.



L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha cercato di far luce sul futuro del serbo, cercando di ipotizzare anche lo scenario in cui il numero 4 lasci la Fiorentina. Le richieste del club si aggirano attorno ai 20 milioni di euro, e ciò lascia aperto qualsiasi tipo di scenario. La società può cederlo di fronte a un’offerta ritenuta interessante oppure proporgli, come ha fatto lo scorso anno, un prolungamento per un altro anno. Fra il serbo e il club ci sono buoni rapporti e nessuna voglia di crearsi problemi reciproci. Nel frattempo i viola stanno cominciando a guardarsi attorno per trovare eventuali sostitui, e ci sono già i primi nomi: Robin Le Normand, francese in forza alla Real Sociedad, seguito dal messicano Johan Vasquez del Genoa e da Benjamin Kuscevic, classe '96 del Palmeiras. Nelle ultime ore è emerso anche un forte interessamento per Romagnoli, in uscita dal Milan ma molto vicino ad approdare alla Lazio di Maurizio Sarri.