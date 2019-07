La Fiorentina è piuttosto freddina sulle possibili contropartite del Milan per Veretout come Cutrone, Biglia, Borini e Laxalt. Così come decisamente sullo sfondo restano i napoletani Ounas, Inglese e Rog. Oggi incontro con la Roma. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, congelato al momento e riflessioni in corso in merito all’affare Viviano che sulla carta potrebbe fare il secondo a Dragowski.