Come già analizzato la Fiorentina, seppur confermando piena fiducia ad Arthur Cabral, sta cominciando a guardarsi attorno per valutare possibili alternative al brasiliano. I viola infatti, seppur non subito in questa sessione di mercato invernale, dalla prossima estate potrebbero decidere di rivoluzionare nuovamente il proprio reparto offensivo e per questo nei prossimi mesi continuerà a seguire molti profili in Italia e soprattutto all’estero.





Secondo quanto riportato quest’oggi da La Nazione la dirigenza della Fiorentina oltre al Gallo Belotti, starebbe valutando anche un suo compagno alla Roma di Josè Mourinho, uno dei tanti giocatori messi alla porta dal tecnico portoghese. Stiamo parlando di Eldor Shomurodov che, nonostante al momento sia in trattativa con il Torino, piace molto ai viola e potrebbe rappresentare un’ottima alternativa. Il problema da superare sarà sicuramente quello del prezzo del cartellino: arrivato ella capitale solo un anno e mezzo fa per 17.5 milioni, e con il contratto in scadenza nel giugno 2026, difficilmente sarà lasciato partire per una cifra inferiore a quanto pagato dai giallorossi.