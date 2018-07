Non c’è solo Marko Pjaca nel mercato della Fiorentina. Come riportato da il Corriere Fiorentino, in attesa del via libera definitivo dalla Juventus, infatti, Pantaleo Corvino continua a guardare al mercato degli attaccanti esterni. Il motivo è semplice: in caso di cessione di Valentin Eysseric, e pur dando per scontata la «promozione» in prima squadra di uno tra Riccardo Sottil e Tofol Montiel, servirebbe un altro rinforzo. E così resta più che viva, per esempio, la candidatura di Nicola Sansone, del Villarreal. Stesso discorso per Rodrigo De Paul (Udinese) anche se la richiesta dei bianconeri (15 milioni) al momento è totalmente fuori portata.