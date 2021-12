Sull'edizione locale de La Nazione si legge che, a prescindere dall'imminente arrivo di Ikoné dal Lille, verrà fatto un ultimo tentativo per Berardi, con ogni probabilità a fine gennaio. Il quotidiano parla di un'offerta di 30 milioni di euro a fronte di una richiesta di 35 dalla quale il Sassuolo non recede. Ma non è questa l'unica trattativa ancora in piedi con i neroverdi.



TUTTO IL TRIDENTE - Anche gli altri due componenti dell'attacco emiliano, Scamacca e Raspadori, interessano ai viola. Il primo costa 40 milioni dopo le buone prestazioni che ne hanno fatto lievitare il prezzo, il secondo si ferma a 20 e può essere oggetto di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, I viola valutano l'operazione e tutte le alternative sul tavolo. Come dice Italiano, "non si può sbagliare".