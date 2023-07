Gaetano Castrovilli si riavvicina alla Fiorentina. Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sono stati dei passi avanti nella trattativa per rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024. Il centrocampista guadagna qualcosa meno di 2 milioni di euro netti all'anno più bonus: cifra che avrebbe voluto ritoccare verso l'alto, mentre il club viola aveva idee opposte. Le parti sono tornate a parlarsi con grande serenità e nelle ultime ore è aumentata la fiducia per una risoluzione positiva della vicenda. La Fiorentina ha alzato leggermente l'offerta, il calciatore potrebbe ulteriormente abbassare le pretese. Con l'allenatore Italiano, che spera di poter contare sul proprio numero 10 per le prossime stagioni.