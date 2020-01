La Fiorentina può tirare un sospiro di sollievo. Dopo la tanta paura di ieri, infatti, la viola può sorridere in merito alle condizioni di Gaetano Castrovilli, uscito dalla sfida contro il Genoa per - come comunicato ufficialmente - "uno stato di disorientamento". Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, questa mattina il centrocampista è stato sottoposto ad una nuova TAC, 12 ore dopo la prima, che ha dato nuovamente esito negativo. Questa notte il calciatore resterà presto l'ospedale Careggi per precauzione e domani verrà dimesso.