A poche ore dalla fine del mercato, la Fiorentina insiste per Sabiri. In questi minuti ci sono dei contatti in corso con l'agente del giocatore per provare a sbloccare la situazione; l'ultima offerta dei viola alla Sampdoria è di 2,5 milioni di euro, per prenderlo subito e lasciarlo in prestito a Genova fino a giugno. Sulla formula c'è intesa totale, manca però ancora l'accordo sulla valutazione del giocatore: la Samp infatti ha chiesto uno sforzo in più, darebbe l'ok a l'operazione intorno ai 3/3,5 milioni.