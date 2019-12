La Fiorentina, che è stata inghiottita dal ciclone del cambio allenatore e dal mercato, non ha ancora fatto sapere la propria posizione in merito alla valutazione fatta sul terreno della Mercafir, che il comune di Firenze metterà in vendita, proprio per la costruzione del nuovo stadio, che è stata di 22 milioni di euro. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, all'inizio di gennaio la viola farà sapere la sua scelta, ma Commisso ha ritenuto la valutazione troppo alta, e difficilmente proverà ad acquistare il terreno.