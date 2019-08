La Fiorentina sta ancora cercando nuovi giocatori per la linea mediana, ancora molto sguarnita, e tra i tanti nomi, uno dei più insistenti è quello di Diego Demme. Il centrocampista tedesco di proprietà del Lipsia vedrebbe di buon grado il trasferimento in Italia, ed il suo agente sta lavorando per limare le richieste. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport La squadra tedesca chiede 16 milioni, ma con il lavoro di mediazione si può arrivare a 11-12 e chiudere, con il giocatore pronto anche a ridursi l'ingaggio.