Come riportato da Tuttosport, il futuro di Roberto Gagliardini resta un’incognita. Il centrocampista dell’Inter non ha convinto totalmente il tecnico Antonio Conte e potrebbe essere messo sul mercato durante l’estate. Tra i club interessati ci sarebbero anche Torino e Fiorentina, in cerca di rinforzi italiani in mezzo al campo. La valutazione del cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma non è escluso un eventuale prestito per agevolare le trattative