Fiorentina, occhi in Argentina per un giovane centrocampista

36 minuti fa



Arriva un nome nuovo per quanto riguarda il mercato della Fiorentina che, anche grazie al lavoro del DT Burdisso, tiene sempre un occhio ben puntato sui campionati sudamericani. I viola, stavolta, hanno puntato i fari su Ezequiel Fernandez, centrocampista del Boca Juniors.



PROFILO - A lanciare quest'indiscrezione è La Gazzetta dello Sport in edicola stamani che spiega come su "Equi", ci siano già da tempo le attenzioni di diversi club europei. Classe 2002, la Fiorentina ha, nella sua storia, un'ampia letteratura di calciatori argentini che in riva All Arno hanno dato il meglio di sé stessi. Possibile che Fernandez possa diventare uno di questi magari già a partire dalla prossima stagione.