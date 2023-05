La Fiorentina avrebbe messo nel mirino l'esterno offensivo del Lille, Jonathan Bamba. Il classe 1996 - riporta Footmercato - era già stato cercato in precedenza dai viola, ma alla fine il club gigliato a gennaio optò per Josip Brekalo. Il francese rappresenta una grande opportunità perché ha il contratto in scadenza tra meno di due mesi, a giugno 2023.