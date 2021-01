Secondo quanto riportato da Daily Mail, la Fiorentina starebbe pensando all’attaccante Christian Benteke, in scadenza a giugno con il Crystal Palace che non sembra intenzionato a rinnovare il contratto dell’attaccante belga. Oltre ai viola sull’attaccante ci sarebbero anche Parma e West Bromwich. Il centravanti, che fisicamente ricorda il connazionale Lukaku, ha vestito la maglia del Liverpool nella stagione 2015-16, mettendo a segno 9 reti in 29 presenze.