La Fiorentina sta nutrendo forte interesse per Agustin Alvarez, attaccante classe 2001 i forza al Penarol. A dirlo è Ignacio Ruglio, presidente del club sudamericano, a Sport890: "Adesso l'unica cosa che possiamo fare con Alvarez è capirlo e supportarlo. Possibile sia arrabbiato con me dopo la mancata cessione alla Fiorentina. Credo proprio che il club viola rilancerà presto l'offerta per portarlo in Italia. Anche il River Plate era molto interessato, ma visto le cifre la cessione si farà solo in Europa".