In estate è arrivato a Firenze per cancellare la bruciatura per il mancato acquisto di Zappacosta, passato poi all’Atalanta, Alvaro Odriozola in poco tempo è riuscito a conquistare tutti. Quando la Fiorentina annunciò il suo acquisto dal Real Madrid la reazione fu in pieno stile fiorentino: “Eh se l’era bono e un ce lo davano a noi”. Niente di più sbagliato. Il terzino spagnolo si è conquistato il posto a suon di prestazioni: l’esterno basso fluidificante che la Fiorentina aspettava da anni. In fase di trattativa il diktat del Madrid fu chiaro: “Solo prestito secco, il giocatore tornerà a giocare al Bernabeu”. Adesso però la situazione è cambiata e i viola starebbero pensando a come riscattarlo.



Come riportato quest’oggi da La Nazione, essendo lo spagnolo immerso al 100% nel progetto del club e considerato uno tra i giocatori più migliorati della rosa, i dirigenti viola vorrebbero prolungare la sua permanenza a Firenze. Il club spagnolo però, almeno per il momento non si muove dalla valutazione fatta anche in estate: per assicurarsi l’esterno classe ’95 la Fiorentina dovrà versare nelle casse dei Blancos una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro.



Da qui a fine stagione ci sono ancora tanti mesi e, come accade spesso in questo sport, potranno succedere molte cose. Il club gigliato pare aver scelto la strategia da mettere in pratica: l’idea è quella di far leva sulla volontà di Odriozola di restare in viola, cercando di indirizzare la trattativa verso strade più percorribili anche dal punto di vista economico. Ne vedremo delle belle di qui a giungo, non ci resta che aspettare e godersi i le prestazioni dello spagnolo con la maglia viola.