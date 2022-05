Come ormai abbiamo percepito da qualche settimana, pare che la trattativa tra Fiorentina e Real Madrid per rinnovare il prestito di Alvaro Odriozola si sia arenata a causa dell’alto ingaggio che il giocatore percepisce. Secondo più fonti l’operazione non andrebbe a buon fine poichè questa volta, a differenza di quanto successo in questa stagione gli spagnoli non intendono partecipare al pagamento dello stipendio del laterale.



Per molti 4 milioni di euro, questo è il reale valore dello stipendio di Odrziozola, sono troppi per le casse viola e per questo sembrerebbe che la dirigenza gigliata stia correndo ai riparti cercando di individuare nuovi profili utili alla causa. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport Pradè e Barone starebbero seguendo un difensore del Feyernoord, tale Lutsharel Geertruida, olandese classe 2000 uno tra i giovani più stimati dell’Eredivisie Olandese. Le complicazioni non mancano però: il cartellino del giocatore costa circa 10 milioni di euro e c’è una discreta concorrenza da battere per portarselo a casa.