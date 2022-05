Esclusi il secondo tempo di Salerno e la clamorosa sconfitta contro l’Udinese, dove lo spagnolo è comunque sceso in campo, negli ultimi due mesi la Fiorentina ha spesso dovuto fare a meno di Alvaro Odriozola: l’ex Real Madrid, che nel girone d’andata si era rivelato l’arma in più dei viola, sta avendo un netto calo di rendimento che di conseguenza ricade anche sul gioco della squadra. Venuti infatti, nonostante tutto il bene che gli si possa volere, non è come Odriozola e spesso lascia a desiderare.



L’edizione odierna de La Gazzetta dello sport ha dedicato alcune colonne per fare il punto sul suo futuro, non tanto dal punto di vista contrattuale, ma dal punto di vista del campo. Quest’oggi la rosea parla infatti di Alvaro Odriozola e del suo possibile rientro dal primo minuto contro la Roma, nel match che si giocherà lunedì alle ore 20:45 al Franchi. Il terzino spagnolo, infortunatosi il 2 marzo in Coppa Italia contro la Juventus, ha riassaggiato il campo in uno spezzone di gara contro la Salernitana e con l'Udinese, salvo poi accusare un problema muscolare e saltare l'impegno col Milan. Niente di grave però: già da oggi, giorno in cui la squadra viola tornerà ad allenarsi, capiremo se Odriozola , che dovrebbe essersi ristabilito al 100%, è pronto a tornare in campo dal primo minuto nello “spareggio” europeo contro la Roma di Mourinho.