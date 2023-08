La Fiorentina, dopo la notizia dell'estromissione della Juventus dalla Conference League, si prepara a disputare i play-off per lanciarsi nella competizione europea. Oggi, lunedì 7 agosto, a Nyon vanno in scena i sorteggi che determineranno l'avversaria dei viola alle ore 14. Oggi il club di Firenze non è però certo di conoscere esattamente il nome dell'avversaria, perché alcune squadre dovranno ancora scontrarsi in un doppio turno previsto per il 10 agosto ed il 17 agosto.



LE POSSIBILI AVVERSARIE - L'unica squadra già sicura di accedere ai play-off è l'Osasuna, la più temibile delle possibili avversarie della Fiorentina. Se i viola non verranno accoppiati con gli spagnoli, dovranno aspettare per conoscere le vincitrici dei match del 10 e 17 agosto. Quindi o l'Osasuna, oppure una delle vincitrici dei seguenti incontri: Rapid Vienna VS Debreceni, FCSB VS Nordsjaelland, Rosenborg VS Heart of Modlothian, NK Celje VS Neman Grodno.