Fiorentina, parla l'ex ds: 'Vi svelo punti di forza e debolezzadel Club Brugge'

è stato per tre stagioni uno dei dirigenti più influenti in casa Fiorentina. Il portoghese, però, è anche un profondo conoscitore del calcio belga e ai microfoni di Radio Bruno ha spiegato quali siano i punti di forza e di debolezza del Club Brugge, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League: "Il Brugge quest'anno non ha cominciato bene la stagione però nei play off finali anche grazie al cambio dell'allenatore hanno trovato la chimica giusta e il primo posto in classifica. E' una squadra che gioca con un 4-3-3 molto semplice ma molto dinamico."

"Il punto di forza è il centrocampo. L'esterno Musa è il gioiellino di questa squadra che sicuramente avrà un futuro brillante. Sono un ottimo collettivo un squadra tosta e difficile da battere. Il punto debole per me è il portiere. Visto l'infortunio del titolare Mignolet al momento al suo posto gioca la riserva Jackers. Nel campionato belga si gioca un calcio aperto dove si punta molto sui duelli 1 contro 1 ma allo stesso tempo si concede anche molto."