“E’ chiaro che le aspettative di inizio stagioe erano altre, ma non dobbiamo fare drammi. Ci sta girando tutto un po’ male, bisogna stringersi intorno alla squadra come tifosi e città. Prima della gara con l’Inter non ero fiducioso, i nerazzurri erano in fase di rilancio e mi aspettavo una sfida difficile. La reazione è stata ottima, poi la partita è stata persa anche per errori arbitrali. Ho visto una squadra viva, più cattiva del solito. Torreira? Ci sentiamo spesso, è innamorato di Firenze, mi ha detto che questa città lo ha cambiato. Lui era un solitario, a Firenze ha vissuto in modo diverso. Sicuramente avrebbe voluto restare, purtroppo è successo qualcosa oltre la sua volontà”.



Ha poi concluso parlando del trattamento riservato a Lorenzo Venuti: “Il modo in cui viene trattato Venuti mi dà fastidio. Anzi, faccio un appello alla mia gente: abbiamo un ragazzo che ci mette l’anima, fiorentino, che si comporta bene, dobbiamo sostenerlo e aiutarlo. Qualcuno può pensare sia scarso, come si poteva dire di me, ma ci sono grigi fra il bianco e il nero. Ho trovato tifosi che dicevano di non piacergli come portiere, ma c’era l’orgoglio di dire “sei uno di noi”. Ecco, vorrei lo fosse anche per lui”.