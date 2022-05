L’ormai ufficiale rimpatrio di Alvaro Odriozola al Real Madrid, dopo solo una stagione dal suo arrivo a Firenze in prestito, ha obbligato la Fiorentina a cercare un nuovo terzino destro da affidare a Vincenzo Italiano: i viola in questo momento hanno il solo Lorenzo Venuti che può giocare da quella parte, e sicuramente visti gli impegnativi appuntamenti futuri servirà un colpo importante.



Il tema è stato affrontato questa mattina dal quotidiano La Nazione che ha voluto sottolineare come il club gigliato, che già da tempo aveva ipotizzato un addio dello spagnolo al termine del campionato, ha già trovato due profili idonei: si tratta di Raoul Bellanova, classe 2000 del Cagliari, e Nahuel Molina dell’Udinese.



Per Bellanova la soluzione è chiara e le pretendenti sono tante: in prestito dal Bordeaux, può essere riscattato dai sardi per 800mila euro per poi essere messo sul mercato a cifre maggiorate. Per il secondo l’Udinese non fa sconti: il prezzo del cartellino è di 15 milioni.