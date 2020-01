Il brasiliano Pedro può lasciare la Fiorentina dopo soli pochi mesi dal suo arrivo in Italia. Il brasiliano ha avuto poco spazio in viola totalizzando appena 59' in prima squadra e l'unico gol segnato l'ha fatto con la Primavera. Con l'arrivo di Patrick Cutrone, l'addio di Pedro è sempre più probabile: la Fiorentina spinge per darlo al Gremio con quale c'è un accordo per un trasferimento a titolo definitivo sulla base di 11 milioni rispetto alla proposta del Flamengo che vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore però è più orientato verso il Flamengo, che gli offre un ingaggio di circa 1,5 milioni di euro, più alto rispetto a quello proposto dal Gremio. L'avventura italiana di Pedro si avvia al capolinea, l'attaccante è vicino a un ritorno in Brasile.