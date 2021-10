L'edizione locale de La Nazione evidenzia come la differenza tra Fiorentina e Napoli l'abbia fatta la qualità messa in campo. I viola hanno bisogno di più estro, perché sono riusciti a creare un'occasione nella ripresa solo quando Gonzalez si è messo in proprio e ha fatto tunnel a Di Lorenzo, per poi servire Vlahovic che ha lisciato clamorosamente. Se Commisso vuole che la sua squadra reciti la parte della sorpresa, della mina vagante, va bene così; se invece si vuole ottenere qualcosa di più, in futuro, bisognerà intervenire nuovamente sul mercato.