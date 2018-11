L’infortunio muscolare patito in nazionale gli ha fatto saltare la sfida di Bologna, ma German Pezzella vuole a tutti costi rientrare per il big match contro la Juventus. E, da buon capitano, l’argentino dà l’esempio a tutta la squadra: Pezzella si è allenato sul campo del Dall’Ara nel pre-partita nel tentativo di esserci tra una settimana al 'Franchi' per la partita più attesa dell’anno. Un recupero che adesso non è da escludere: il capitano vuole bruciare le tappe e rispondere presente. Lo riporta ViolaNews.com.