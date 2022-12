Con l’avvicinarsi dell’inizio ufficiale della sessione di mercato invernale, continuando ad uscire molti nomi di giocatori che potrebbero fare comodo a Vincenzo Italiano e alla sua filosofia di gioco alla Fiorentina. Come analizzato nei giorni scorsi le assenze forzate di Nico Gonzalez e Riccardo Sottil, che torneranno totalmente disponibili non prima di febbraio, costringono il club gigliato a guardarsi attorno per capire se ci sia la reale possibilità di integrare il reparto offensivo con nuovi arrivi.



Il nome di questa settimana è quello dell’ex Torino Josip Brekalo che, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sarebbe monitorato da vicino dalla Fiorentina. Per quanto riguarda la trattativa che porte alll’esterno croato, che piace da tempo ai viola ma sarebbe seguito da vicino anche da Bologna e Monza, per il momento c’è un solo enorme ostacolo: secondo quanto riportato dal quotidiano il giocatore avrebbe chiesto un ingaggio attorno ai 2 milioni di euro, cifra che andrebbe oltre ai parametri che si è imposta la Fiorentina.