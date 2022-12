Tra i protagonisti della clamorosa impresa fatta dal Marocco di Regragui ai Mondiali del Qatar non c’è stato soltanto il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat. Tra i nuovi profili emersi durante l’ultima competizione intercontinentale c’è senza ombra di dubbio anche Romain Saiss, difensore centrale tra i più positivi del reparto difensivo marocchino. E secondo alcuni media turchi il centrale avrebbe impressionato anche la Fiorentina di Rocco Commisso, che nelle ultime ore avrebbe chiesto informazioni al Besiktas, club proprietario del suo cartellino.



Secondo quanto riportato quest’oggi dal portale turco Fotomac la Fiorentina dovrà comunque battere un’agguerrita concorrenza. Nonostante un inizio di stagione non esaltante il Super Lig, adesso Saiss è finito sul taccuino di mezza Europa. In Italia piace anche al Bologna di Sartori, ma il marocchino potrebbe finire anche in Ligue 1, piace a Lilla e Marsiglia, o in Liga, Valencia e Villarreal in pole position.