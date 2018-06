"Chiesa? Che sia il giovane più forte in Italia credo sia evidente, lo ha dimostrato anche in Nazionale. Mi piacerebbe rivederlo, ritrovarlo e allenarlo. Il mercato è imprevedibile ed è difficile prendere decisioni quando si arriva a certe cifre". Le parole di Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, su Federico Chiesa aprono ufficialmente all'addio dell'ala classe 1997. Un assist per Juventus e Inter, in corsa per assicurarsi il 20enne, autore di un'ottima stagione con la maglia viola ed entrato stabilmente nel giro della Nazionale maggiore.



DUE PRETENDENTI (+1) - Dopo l'addio di Bernardeschi nella passata stagione, finito alla Juventus, la Fiorentina era intenzionata a confermare a tutti i costi Chiesa, chiudendo a una sua cessione nella sessione estiva di mercato. La prospettiva di disputare l'Europa League, in caso di sanzione dell'Uefa al Milan - con l'addio del 20enne che potrebbe finanziare il mercato -, e gli occhi di Juventus e Inter, pronte a presentare offerte super per strappare il 20enne alla concorrenza, hanno stravolto il piano della dirigenza viola, che ora valuta l'addio di Chiesa. In pole c'è il club bianconero, disposto a mettere sul piatto 50 milioni più due contropartite tecniche per convincere la Fiorentina a lasciarlo partire; un'offerta monstre per assicurarsi il calciatore della Nazionale, e portarlo alla corte di Massimiliano Allegri. Alle spalle della Juventus c'è l'Inter: i nerazzurri devono fare i conti con il Fair Play Finanziario e potrebbe puntare su alcune contropartite tecniche, tra cui Eder, per battere la concorrenza dei bianconeri. Più defilato il Napoli: Chiesa piace molto a Carlo Ancelotti ma dopo il colpo Verdi dal Bologna può arrivare solamente in caso d'addio di uno tra Callejon e Mertens.