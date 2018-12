L'allenatore della Fiorentinaha parlato al sito ufficiale viola in vista del match contro il Parma: "Ieri ho visto una squadra tenace e gagliarda, che ha accettato i duelli e ha giocato con convinzione, determinata a vincere fino alla fine. La Fiorentina è stata premiata contro una compagine forte come il Milan e in uno stadio importante, dando una risposta di grande mentalità e carattere che segue la vittoria nel derby. Questo risultato è prestigioso, ma deve solamente ridare morale e renderci più consapevoli dei nostri mezzi. Dobbiamo restare concentrati per le prossime due partite. Questa è una settimana importante, l'abbiamo cominciata bene ma ci aspettano altre due sfide di livello".- “È un avversario molto pericoloso, difficile da affrontare. Sa interpretare bene le partite soprattutto in trasferta, non a caso ha vinto già tre volte con Genoa, Inter e Torino. Sa quello che vuole e sa come ottenerlo: fa fare quasi sempre la partita agli avversari, ma davanti ti può creare delle difficoltà in contropiede con Inglese e Gervinho. Servirà tanta lucidità per mettere in campo le nostre qualità ed evitare di subire le loro ripartenze".- “Ci siamo abituati già l'anno scorso, perché proprio il 26 dicembre giocammo la Coppa Italia a Roma contro la Lazio. Sono giornate di lavoro, ma anche dedicate alla famiglia. Devo comunque chiedere uno sforzo in più ai miei giocatori, perché dopo il Genoa tireremo il primo bilancio su questo inizio di campionato. Le prossime due partite possono determinare tanto nel nostro percorso. C'è da rimanere sul pezzo e fare bene. Voglio fare i miei migliori auguri di buone feste a tutti i tifosi viola. Ci stanno seguendo con grande passione, soffrono e gioiscono insieme a noi. Mi auguro di vederne tanti allo stadio mercoledì".