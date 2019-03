Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato dopo il pareggio contro il Torino al microfono di Sky Sport: "Abbiamo collezionato troppi pareggi per sperare in una classifica migliore. Abbiamo fatto bene, vinto tanti duelli, tante prime e seconde palle e abbiamo avuto tante occasioni. Il Torino ha fatto un tiro in porta. Ma non siamo concreti e cinici. Abbiamo subito una rete perché ci siamo fermati a protestare, ma l'azione dopo avevamo Simeone davanti al portiere. Squadre più concrete lì si riportano in vantaggio, è questo che ci manca. La prestazione col Cagliari non è stata da Fiorentina, ma oggi non siamo riusciti a vincere una partita in cui abbiamo meritato".



Come si trovano le motivazioni? "L'obiettivo Coppa Italia c'è, non capita sempre di arrivare in semifinale. Ma in campionato mancano 9 partite, sono tante, e il calcio insegna che non bisogna mai smettere di credere. Oggi siamo ripartiti, speravamo in una vittoria, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo le qualità per far bene e il campionato per noi è importante. Sapevamo fin dall'inizio che avremmo lottato con squadre del nostro livello e forse anche un po' più alto per contenderci dal settimo al decimo posto. Serve entusiasmo e dobbiamo conquistarlo in campionato".