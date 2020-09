Pradé stravede per l’argentino De Paul, che ha avuto quando dirigeva le operazioni sportive ad Udine. E l’innamoramento calcistico, si legge su La Nazione di oggi, è rimasto per quel ragazzo (ex) gracilino che ha come modello ’el Mudo’ Riquelme. Servono argomenti importanti perché la stagione finita da poco ha confermato tutte le qualità di De Paul, in fase realizzativa e di leadership. Insomma, una crescita esponenziale che ha contribuito a far aumentare le già alte (35/40 milioni) quotazioni anche a livello internazionale.