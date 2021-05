Rocco Commisso, Joe Barone e Daniele Pradè vogliono prendersi tutto il tempo utile per scegliere il prossimo allenatore della Fiorentina. Lo scrive oggi il Corriere Fiorentino, facendo una premessa: sarà il presidente a decidere. Anche per questo era stato scelto Rino Gattuso come allenatore, contattato direttamente dal presidente dopo i primi approcci con Barone. La frenata non è piaciuta ai dirigenti - prosegue il quotidiano - ma con il lavoro di Daniele Pradè la trattativa resta in piedi. Anche se le sensazioni non sono positive.