Il ds della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato dopo la vittoria dei viola sull'Atalanta:



"Portieri? Non avevamo dubbi su Dragowski, lui è fortissimo. Deve capire che il calcio moderno è cambiato, ci sono tante squadre che hanno due portieri titolari e forti, lui deve essere sereno e fare il suo lavoro. E’ un portiere giovane e sono molto contento per lui, per come l’ha interpretata",