Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato durante la conferenza stampa di fine mercato:



“Il mio ringraziamento va a Commisso e alla famiglia, che ci ha consentito di fare un mercato di gennaio come mai era stato fatto prima. Voleva un lavoro per il presente ed il futuro, e spero che quello che abbiamo fatto sia di aiuto per la crescita della squadra.



POLEMICHE- Non vogliamo più tornare sopra alle polemiche dello scorso weekend, né su quanto accaduto circa le multe. Questa è stata la scelta della società, anche se nessuno di noi crede di essere stato così irriguardoso e faremo ricorso. Non vogliamo però alimentare oggi ulteriori polemiche".



AMRABAT- “Quando ho visto Amrabat dopo la gara di Verona l’ho preso da parte, e gli ho detto che noi saremmo diventati una grande squadra. Da li abbiamo iniziato a sentirci, senza dare troppo peso alla situazione. Quando lui ci ha detto che non sarebbe più andato in una società che lo trattava da tempo, abbiamo deciso di andare fino in fondo, e portarlo a casa. La trattativa è durata tre nottate, e il ragazzo ci ha messo tanto del suo. Probabilmente l’altra opzione lo avrebbe fatto guadagnare di più, ma lui ha scelto noi.”



AMBIZIONI- “Già dal prossimo anno vogliamo essere molto competitivi. A gennaio abbiamo fatto anche 12 uscite, anche se a luglio alcune opzioni ci si ripresenteranno, ma ripartiamo con una base importante, costruita per lottare già da subito. Igor per esempio è un calciatore giovanissime, ma sui cui puntiamo molto. Spendo due parole in più su Agudelo, vi chiedo di avere la pazienza di aspettarlo, perché è un calciatore diverso dagli altri, e vogliamo portarlo a fare una strada come quella di Pizarro, in quel ruolo.”



RINNOVI- “Ci piacerebbe prolungare ancora di più il contratto di Vlahovic, anche se ancora ha 4 anni di contratto. Per il contratto di Chiesa sono stato molto chiaro, non c’è fretta e non c’è nessun appuntamento in agenda. L’incontro tra Commisso ed Enrico è andato molto bene, e noi non vogliamo mettere pressione su Federico. Con Milenkovic invece ci siamo già detti che ci mettiamo a sedere dopo l’ultima giornata di campionato.”



KOUAME’- “Se mi ricorda Pepito? Si, ci ho pensato. L’operazione però è molto diversa, così come l’età del ragazzo. Abbiamo avuti molte rassicurazioni sulla sua condizione. Siamo convinti che il ragazzo possa fare benissimo, e molto felici di averlo preso.”



MONTE INGAGGI- “Avevamo 60 milioni di ingaggi, compreso di staff tecnico. Noi dobbiamo molto starci attenti, perché è uno dei paletti del Fair Play, ma appena miglioreremo le entrate, migliorerà sensibilmente anche il monte ingaggi.”



CRISCITO- “Voglio dare merito a questo ragazzo, poteva essere un giocatore ci poteva aiutare molto, soprattutto nella crescita dei giovani. Lui però ha scelto i suoi colori, ha messo il cuore oltre a tutto, e lo abbiamo rispettato per questo. Ci siamo stretti la mano e salutati.”