La Nazione ipotizza un nuovo ruolo per Cesare Prandelli nella Fiorentina. Il tecnico, che ha propiziato finora l'esplosione di Vlahovic, il recupero di Eysseric, una comunque rinnovata mentalità della squadra, la riabilitazione di Borja Valero come regista, potrebbe non venir lasciato andare via così facilmente dalla società viola a fine stagione. Secondo il quotidiano, non è da escludere una prospettiva per l'allenatore come una specie di tutor tecnico, insieme coordinatore e sigillo di garanzia su scelte e gestione delle varie squadre, dalla prima alle giovanili. Anche se la prima scelta di Prandelli rimane quella di continuare ad allenare.