Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, è intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta interna con la Roma: "E' impossibile non ricordare Astori, una persona straordinaria, un leader silenzioso. La partita? Abbiamo preso un gol per un millimetro, abbiamo fatto una partita vera e gagliarda. Affrontavamo una squadra ricca di talento e di qualità, questa è la terza partita che non meritavamo di perdere, dobbiamo pensare alle prossime due che sono scontri diretti. Ci prendiamo quello di buono che abbiamo fatto stasera, hanno influenzato anche gli infortuni: prima Igor, poi Castrovilli, anche Pulgar mi ha chiesto il cambio. Non ci sta girando tanto bene. Kokorin? Dobbiamo abbassare le aspettative su di lui, deve ancora inserirsi al meglio nel calcio italiano. Ribery? Gli avevo chiesto come stava e se ce la faceva, però comunque avevo un po' di preoccupazione dato che è rientrato da poco. Poi dovevo per forza usare lo slot perché Pulgar mi aveva chiesto il cambio, devo riuscire a tirare fuori il meglio da delle situazioni. Futuro? Sono ottimista sul fatto che questa squadra possa dare di più, la qualità per come vedo io il calcio ce l'ha solo Ribery, gli altri devono lavorare più da 'operai' e migliorare, lo stesso Castrovilli".