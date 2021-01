Sulle pagine del Corriere dello Sport, si torna a parlare della panchina della Fiorentina e di Cesare Prandelli. Dal club viola ieri sera hanno fatto intendere che non ci sono avvicendamenti all’orizzonte, anche perché gli allenatori a libro paga della Fiorentina sono già tre. La distanza dalla zona retrocessione è scesa da sei a cinque lunghezze, ma serve una svolta subito: se sabato col Crotone la Fiorentina dovesse incappare in un altro scivolone, ogni scenario potrà essere possibile. Anche perché dopo i calabresi ci sarà un altro scontro diretto in casa del Torino e un passo falso potrebbe diventare fatale.