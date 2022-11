La sfida di domenica sera tra il Milan e la Fiorentina ha lasciato molti strascichi: nonostante l’ottima prestazione della squadra di Vincenzo Italiano la dirigenza gigliata sarebbe furiosa per il trattamento ricevuto dal direttore di gara Simone Sozza reo di non aver fischiato un rigore netto su Ikone e di aver convalidato l’autorete finale di Milenkovic senza valutare minimamente il contatto ad inizio azione su Duncan e quello tra Rebic e Terracciano. E appunto la polemica non sembra essersi placata al momento del triplice fischio.



Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport nelle ultime ore il direttore generale della Fiorentina Joe Barone avrebbe ufficialmente chiesto spiegazioni alla Federazione. Nella giornata di ieri il dirigente viola sarebbe stato avvistato a Coverciano, all’interno del ritiro della Nazionale italiana di Roberto Mancini. Il motivo di questa visita? La presenza di Barone sarebbe causata dalla sua volontà di incontrare di persona il presidente della FIGC Gabriele Gravina, anche lui a Firenze per seguire da vicini gli allenamenti della nazionale azzurra.



Nonostante sull’arbitraggio di San Siro sia già calato il silenzio, con gran parte dei media sportivi che hanno addirittura valutato sufficientemente la prestazione di Sozza, la Fiorentina ha comunque intenzione di farsi sentire e di sottolineare i tanti errori arbitrali che nell’ultimo mese l’hanno danneggiata: dai due gol fotocopia subiti con Udinese e Bologna, su cui in entrambi pare esser evidente un fallo, a quelli di domenica, senza dimenticare il mancato rosso di Dimarco contro l’Inter, sono tante le decisioni ai danni dei viola e per questo Barone ha scelto di farsi sentire ai “piani alti”.