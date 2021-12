Se da una parte non si registrano grandi novità sul fronte Borja Mayoral, per il quale ci vorrà ancora un po' di tempo al tavolo delle trattative anche in conseguenza della scelta di Mourinho di rispolverarlo alla Roma, La Nazione (Firenze) scrive che la Fiorentina sta cercando di capire come muoversi per trattenere Odriozola in viola anche oltre giugno, quando scadrà il prestito da parte dei blancos. La speranza più nitida è quella di un semplice prolungamento dell'accordo, ma giova ricordare che l'intenzione del laterale basco è quella di tornare alla base.