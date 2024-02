Fiorentina: quando torna Dodò? Recupero lampo è già pronto

La Fiorentina può sorridere perché dopo un lunghissimo calvario il terzino brasiliano Dodò vede finalmente la luce infondo al lunghissimo tunnel dell'infortunio che da ottobre lo sta tenendo ai box e non disponibile nella rosa di Vincenzo Italiano. E dal campo di allenamento del Viola Park arriva la conferma che il percorso di recupero è finalmente completato.



L'INFORTUNIO - Il terzino destro brasiliano era finito ko al minuto 7' del primo tempo di Udinese-Fiorentina a fine dello scorso settembre 2023. Trasportato fuori dal terreno di gioco a braccia e in lacrime, gli esami strumentali a cui si è sottoposto il giorno successivo avevano riscontrato una lesione del legamento crociato del ginocchio destro. Questo il comunicato: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Dodo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a seguito dell' infortunio occorso nella gara di ieri. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro che necessita di correzione chirurgica. La sede e la data dell'intervento saranno decise nelle prossime ore".



PRONTO PER LA CONVOCAZIONE - Dopo la prima sgambata in campo già a novembre, poco prima dell'avventura in Supercoppa della Viola in Arabia Dodò a sorpresa era tornato ad allenarsi in parte con il resto del gruppo. Oggi la buona notizia, arrivata da Firenze, che il recupero è completato e che, salvo sorprese, Dodò potrebbe essere a disposizione e convocato da Italiano se non per la prossima sfida contro il Frosinone (probabile la convocazione non l'utilizzo), quantomeno per uno dei due derby successivi contro il Bologna mercoledì 14 nel Derby dell'Appennino (recupero della giornata posticipata per la Supercoppa), oppure nel derby contro l'Empoli in trasferta al Castellani di domenica 18 febbraio.