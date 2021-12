I problemi fisici e il contratto in scadenza di Dragowski (di cui vi abbiamo ampiamente raccontato), Callejon che va in regime di svincolo a partire da febbraio, Kokorin che non riesce a dare un senso alla sua esperienza in viola, Amrabat che vuole cambiare aria. Sono questi i casi da risolvere per la Fiorentina: La Nazione, nell'edizione locale, scrive che il cartellino del centrocampista marocchino è valutato 17 milioni trattabili, e si registrano gli interessi di Napoli, Torino e Sampdoria. Non è da escludere a priori che a Callejon venga offerto un prolungamento, mentre per Kokorin due le strade: prestito in Russia o rescissione consensuale del contratto.