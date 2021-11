In vista della sfida di campionato di domani, il Corriere Fiorentino si concentra sui rapporti di mercato tra Empoli e Fiorentina, giunti ai massimi storici con l'avvento della proprietà americana: ​nel 2017 c'era stato il disgelo con il trasferimento di Saponara a Firenze, poi nell'ordine: Dragowski e Terracciano (entrambi passati da Empoli), Terzic, reduce dallo scorso campionato giocato in B, e soprattutto del centrocampista Zurkowski rimasto a Empoli in prestito ma seguito da vicino dalla Fiorentina sono a testimoniare il disgelo. E adesso alla Fiorentina piacciono i giovani difensori Parisi e Viti, che si stanno mettendo in luce con Andreazzoli.