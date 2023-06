Mateo Retegui, secondo La Nazione, è il giocatore in cima alla lista per rinforzare l'attacco in estate. Il nuovo attaccante dell'Italia di Mancini dovrebbe prendere il posto di uno tra Cabral e Jovic, ma attenzione, la dirigenza sta sondando il terreno anche per Marko Arnautovic e Boulaye Dia: per l'austriaco la Fiorentina potrebbe fare un tentativo con 10 milioni più una contropartita, mentre per il secondo serviranno circa 17 milioni.