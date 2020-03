@FranckRibery in gruppo

Novità importanti dalla seduta mattutina in casa Fiorentina. Dopo la lesione di primo/secondo grado a carico del legamento collaterale mediale della caviglia destra, che lo ha costretto all'operazione a metà dicembre,. Beppe Iachini, dunque, trova per la prima volta in campo l'ex Bayern Monaco, che potrà diventare fondamentale per il finale di stagione Viola.