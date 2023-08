La numero 10 per blindarlo. Così la Fiorentina vuole trattenere, sul quale ci sono sempre gli occhi della Premier League. Nella numerazione della nuova stagione la maglia più importante è andata sulle spalle dell'attaccante argentino, che la società considera sempre più al centro del progetto viola. E proverà a resistere agli assalti dall'Inghilterra.- La valutazione è di almeno 40 milioni di euro, come dimostrato anche qualche mese fa quando sono stati rimandati indietro i 35 messi sul piatto dal Leicester.: il giocatore a Firenze si trova bene e sa di avere la fiducia da parte di tutti, ma se dovesse arrivare una proposta importante verrà presa in considerazione con il suo entourage.- Al momento però l'offerta del Brentford è stata respinta dalla società e ora Nico si concentra solo sul campo:. Dalla numero 22 alla 10, da quella che in Argentina rappresenta la maglia della 'locura', della follia, al numero che vuol dire fantasia per eccellenza. La Premier tenta Nico Gonzalez ma la Fiorentina fa muro, per adesso.