Come raccolto da Calciomercato.com, Gaetano Castrovilli, Bartlomiej Drągowski e Matija Nastasic lavorano ancora a parte nel giorno della ripresa degli allenamenti dopo la vittoria di Bologna. Nessuna sorpresa per quel che riguarda il difensore serbo, che ne avrà ancora fino all'inizio del 2022, mentre il rientro del portiere polacco, inizialmente previsto per fine novembre, sta continuando a slittare. Castrovilli, fermato da un sovraccarico al quadricipite destro prima della Sampdoria una settimana fa, spera di tornare a disposizione contro la Salernitana.