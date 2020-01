Nonostante i grandi risultati raccolti dalla Fiorentina nelle ultime settimane, dall’arrivo in panchina di Beppe Iachini, la rosa dei viola è tutt’altro che completa, e gli uomini mercato sono alla ricerca dei profili giusti per rinforzare l’organico. La figura che Pradè e Barone stanno cercando è un centrocampista moderno, che abbia visione di gioco e tempi di inserimento, non a caso il nome in cima alla lista è sempre Alfred Duncan del Sassuolo, ma viste le alte pretese degli emiliani i dirigenti viola hanno iniziato a guardarsi intorno.



KOZIELLO - Un nome che sta prendendo piede nelle ultime ore, secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, è quello di Vincent Koziello, centrocampista classe ’95 francese, attualmente in forza al Colonia in Bundeslinga. Il giocatore era stato vicino alla Fiorentina quando militava nel Nizza, salvo poi scegliere il campionato tedesco, dove la sua esperienza non è stata però idilliaca. Il giocatore, che ha sicuramente talento, potrebbe scegliere Firenze per rilanciarsi, e anche i costi della trattativa potrebbero essere contenuti. A testimonianza delle riflessioni che sta facendo la Fiorentina, oggi Joe Barone è stato visto nel corso di una lunga chiacchierata con degli intermediari vicini al mercato francese. Ci stiamo avvicinando alla chiusura della sessione di calciomercato, e i viola devono fare le ultime riflessioni, prima di affondare il colpo.