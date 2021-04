La Gazzetta dello Sport si occupa della prima riunione che ha avuto luogo in Lega tra i club di Serie A dopo il caos della Superlega. Sotto accusa, Giuseppe Marotta (consigliere federale) e Paolo Scaroni (consigliere di Lega), tuttavia è contro Andrea Agnelli, dopo il doppio gioco ritenuto determinante per la non-conclusione dell'affare da 1,7 miliardi con i fondi, che le varie società vogliono intentare una causa. Alla fine dell'assemblea, Ferrero, Preziosi e Fienga hanno chiesto le dimissioni di Marotta e Scaroni, tuttavia Aurelio De Laurentiis e Joe Barone si sono opposti non reputandolo un punto all'ordine del giorno.